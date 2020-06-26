Техногенная экологическая катастрофа грозит Красному морю

Организация Объединенных Наций заявляет, что у берегов Йемена вот-вот произойдет экологическая катастрофа.

Причина — заброшенный нефтяной танкер, пришвартованный там и загруженный более чем 1 млн баррелей сырой нефти.

Его "разъедает" морская вода и через "непродолжительный" промежуток времени судно может "лопнуть", что причинит огромный ущерб морской флоре и фауне Красного моря, опреснительным заводам и международным судоходным путям.

Несмотря на аргументы экологов, повстанцы-хуситы, контролирующие район, где пришвартовано судно, отказали инспекторам ООН в доступе к судну.

Как сообщает сегодня Associated Press, есть свидетельства того, что морская вода попала в моторный отсек танкера, который не обслуживался более пяти лет, что привело к повреждению трубопроводов и увеличению риска затопления.

"Ржавчина покрыла части танкера, и инертный газ, который предотвращает резервуары от сбора воспламеняющихся газов, просочился наружу. Эксперты говорят, что техническое обслуживание больше невозможно, потому что повреждение судна является необратимым", — написано в материале издания.

В течение многих лет ООН пытается направить инспекторов для оценки ущерба на борту судна FSO Safer и искать способы обеспечить безопасность танкера, выгрузив нефть и потянув судно в безопасное место.

Хотели выкуп, но передумали

Изначально, хуситы, захватившие танкер, требовали миллионы долларов в обмен на нефть, хранящуюся в нем.

Ян Ральби, основатель I. R. Consilium, специализирующийся на морской и ресурсной безопасности, сказал в интервью AP, что на фоне снижения цен на нефть затраты, которые потребуются на очистку экологического ущерба от взрыва или утечки, будут намного больше, чем миллионы долларов за нефть на судне.

Но проблема в том, что пираты передумали и теперь рассматривают судно как

"средство сдерживания, подобное обладанию ядерным оружием".

ДЛЯ СПРАВКИ

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы контролируют западные порты Красного моря, в том числе Рас-Исса, в 6 км от того места, где танкер FSO Safer был пришвартован с 1980-х гг.

Они находятся в состоянии войны с международно признанным правительством, которое поддерживается коалицией во главе с Саудовской Аравией и Соединенными Штатами. Президент Абед Раббу Мансур Хади находится в изгнании в Саудовской Аравии.

Что случилось с танкером

Плавучий танкер, превратившийся в бомбу замедленного действия — судно японского производства, построенное в 1970-х годах и проданное йеменскому правительству в 1980-х годах. Судно предназначено для хранения на экспорт 3 млн баррелей нефти, перекачиваемых с месторождений в Марибе, провинции на востоке Йемена. Длина судна составляет 36 метров с 34 резервуарами для хранения.

Высокопоставленный чиновник в государственной нефтяной компании, отвечающей за танкер, сказал, что из-за сокращения оперативного бюджета, который раньше составлял около $ 20 млн в год до войны, компания больше не могла позволить себе покупать топливо, необходимое для запуска котлов на корабле. Котлы необходимы для питания генераторов, которые, среди прочего, сохраняют инертный газ, который предотвращает протекание взрывов. Танкеру нужно 11 тысяч тонн топлива, что обходится примерно в $ 8 млн долларов ежегодно.

"После остановки котлов подавляющее большинство оборудования и машин танкера остановилось, потому что все они зависят от мощности пара, — сказал представитель компании. — Это относится и к машинам, которые питают вентиляционную систему, что снижает влажность и предотвращает коррозию".

С 2015 года ежегодное техническое обслуживание судна было полностью прекращено, и большинство членов экипажа, за исключением 10 человек, было снято с судна после того, как возглавляемая Саудовской Аравией коалиция ввела сухопутное, морское и воздушное эмбарго, прежде чем начать обширную воздушную кампанию по вытеснению повстанцев-хуситов из районов, которые они захватили, включая столицу Сану.

Гражданская война в Йемене вызвала массовые разрушения в большинстве районов, находящихся под контролем хуситов. Из-за близости танкера к оспариваемому порту Ходейда выросли опасения, что случайный снаряд или пуля могут попасть в танкер, вызвав массовый взрыв или утечку нефти в Красное море.

Снаряд не попал, но его роль сыграла морская вода

В начале июля государственная нефтяная компания, владеющая танкером, направила водолазную команду для герметизации отверстий на судне, которые позволили морской воде просочиться в машинное отделение.

Водолазам удалось произвести ремонтные работы, но пока неясно, продлятся ли они, говорится в сообщении от 13 июля.