"Студия Артемия Лебедева" разработала виртуального дизайнера

Специалисты "Студии Лебедева" продемонстрировали нейросеть, которая генерирует логотипы для "экспресс-дизайна". Искусственный дизайнерский интеллект способен разрабатывать уникальные логотипы, а на их основе создавать айдентику.

Виртуальный дизайнер Николай Иронов

Виртуальный дизайнер в течение года создавал логотипы для клиентов, в числе которых были и известные блогеры, кафе, производители продуктов массового потребления.

Иронов подготовил уже более 20 проектов, но их заказчики даже не знали, что полученные ими логотипы сделала нейросеть.

Алгоритмы искусственного интеллекта созданы на основе многолетней экспертизы студии в области дизайна. Иронов может работать 24 часа в сутки, не сталкивает с проблемами поиска новых идей, на болеет и создает уникальные варианты дизайны всего за несколько секунд.

Проект разрабатывался в условиях строгой секретности изолированной командой. Искусственный интеллект выдавали за удаленного сотрудника.

В "Студии Лебедева" считают, что благодаря данному эксперименту компания сможет чаще поручать творческие задачи машине.