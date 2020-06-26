Минобороны объявило конкурс на разработку робота для эвакуации раненых

Министерство обороны РФ объявило конкурс на разработку и изготовление робота, который сможет эвакуировать раненых с территории поражения.

Из данных сайта госзакупок следует, что на разработку выделят 250 миллионов рублей из федерального бюджета.