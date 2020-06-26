Минобороны объявило конкурс на разработку робота для эвакуации раненых

Министерство обороны РФ объявило конкурс на разработку и изготовление робота, который сможет эвакуировать раненых с территории поражения.
Из данных сайта госзакупок следует, что на разработку выделят 250 миллионов рублей из федерального бюджета.
"Выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях" (шифр "Эвакуация-Р")", — сформулирован объект закупки.
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