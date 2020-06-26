Диагностировать сердечную недостаточность можно по бактериям на языке

Доктор Тяньхуэй Юань из Китая провела исследование, в результате которого выяснил, что микроорганизмы, живущие на языке человека, могут помочь выявить сердечную недостаточность.

"Языки пациентов с хронической сердечной недостаточностью выглядят совершенно иначе, чем у здоровых людей. Нормальные языки бледно-красные с бледно-белым налетом. Пациенты с сердечной недостаточностью имеют более красный язык с желтым налетом, и внешний вид языка меняется по мере развития заболевания", — пояснила специалист.

По мнению китайских исследователей, в процессе развития сердечной недостаточности у больного происходит изменение состава бактерий на языке. Данное открытие будет использовано при диагностике сердечных заболеваний.

Также ученые отмечают, что взаимосвязь болезней сердца с микроорганизмами, обитающими на языке, будет тщательно изучаться.

Ранее медики рассказали об эффективных способах избежать инфаркта.