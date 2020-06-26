На Солнце обнаружили новый тип частиц

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого заметили нейтрино. Эти частицы образуются в процессе второго важного процесса синтеза звезды.

Ученые в течение длительного времени пытались разгадать и исследовать процессы, которые приводят в действие Солнце. До этого ни одна попытка так и не увенчалась успехом.

Но недавно у специалистов получилось провести эксперимент с использованием специального детектора, и сделать очень важное открытие.

Что удалось выяснить?

"В процессе протон-протонной цепной реакции, которая является источником 99% энергии звезды, в ядре Солнца водород сливается с гелием. Вторая группа реакций синтеза — это цикл CNO углерода, азота и кислорода, именно благодаря им и протекали реакции", — пояснили специалисты.

По словам ученых, результаты эксперименты впечатляют, поэтому они планируют тщательно их проанализировать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на снимках Солнца обнаружили необычные нити. Нити наполнены горячей миллионноградусной плазмой. Наблюдения помогут ученым понять, как существует намагниченная атмосфера Солнца и из чего она состоит.