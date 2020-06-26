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В Нидерландах создали искусственную кожу для заживления ран

Наука

Специалисты из Нидерландов разработали искусственную кожу, которая помогает заживлять раны.

Она сделана из жидкокристаллического полимера, а в него встроен массив пор микрометрового размера. 

"Искусственная кожа способна впитывать жидкость через поры. Молекулы кристалла в "повязке" вращаются вокруг себя под воздействием радиосигнала. В результате они прекрасно отжимают материал, заставляя абсорбированную жидкость просачиваться через поры. Если сигнал более сильный, то будет больше отжатой жидкости", - пояснили специалисты.

В ближайшей перспективе ученые планируют загрузить в искусственную кожу спирт, смазочные материалы, антибиотики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из США на основе биологических тканей создали специальный пластырь для операций на внутренних органах. Пластырь удаляется без вреда для тканей. Уникальный пластырь создан на основе биосовместимых полимеров с применением гидроксисукцинимида. 

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