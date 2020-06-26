В Исландии нашли дом вождя викинга IX века нашей эры

Археологи обнаружили в окрестностях деревни и фьорда Стёдварфьордюр (Исландия) остатки дома вождя викингов. Данная находка шокировала ученых, так как она указывает на то, что остров был заселен викингами раньше, чем считалось ранее.

Ученым удалось найти два жилища викингов IX века нашей эры. Это остатки летнего поселения, которое представляло собой несколько длинных домов. В таких домах могло жить несколько семей. Один из найденных домов, по словам специалистов, принадлежал местному вождю.

"Мы нашли здесь довольно много ценных артефактов, поэтому несложно предположить, что этот дом принадлежал человеку, занимавшему высокое положение в социальной иерархии. Очевидно, что это дом вождя", — сообщил Бьярни Эйнарссон, один из исследователей.

Данная находка доказывает, что Исландия была заселена уже в первой половине девятого столетия. Этот факт заставляет ученых пересмотреть всю историю острова под другим углом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Норвегии впервые за 100 лет раскопают погребальный корабль викингов.

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