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Может ли на Земле появиться новый континент? - комментарий эксперта

Наука

Французский геологи совместно со своими австралийскими коллегами изучили состав пород в южной части Индийского океана. В результате они пришли к выводу, что здесь начинается процесс образования нового континента. О том, насколько это вероятно, рассказал географ, доктор наук, профессор, директор Центра Экономики Севера и Арктики Александр Пилясов.

"Мы знаем очень мало о нашей планете, поэтому любые такого рода открытия возможны.

Хотя исследования Земли идут уже очень давно,  начиная с эпохи кругосветных путешествий, всё равно новые факты, открытия, особенно подводные открытия каких-то новых скрытых в океане континентов, вполне возможны.

Морская среда, как и космическое пространство, позволяет ученых совершать огромное количество открытий. Вот сухопутная среда уже не оставила нам такую возможность", — заключил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники Центра переписи морской флоры и фауны обнаружили у берегов Австралии большое количество ранее неизвестных науке морских обитателей.

 

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