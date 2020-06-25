"Лаборатория касперского" обнаружила новые атаки, которые хорошо скрываются. С помощью буткита Rovnix на компьютеры загружается вредоносное ПО, которое "не видят" программы по защите.
"В найденной экспертами кампании зловред распространялся через самораспаковывающийся архив на русском языке, в котором содержится информация о новой инициативе Всемирного банка в связи с пандемией. Такие атаки были зафиксированы весной 2020 года", — уточняется в сообщении.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.