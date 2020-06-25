Антивирус "Касперский" обнаружил рассылку от имени Всемирного банка

"Лаборатория касперского" обнаружила новые атаки, которые хорошо скрываются. С помощью буткита Rovnix на компьютеры загружается вредоносное ПО, которое "не видят" программы по защите.