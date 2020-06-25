Ученые СПбГУ совместно со своими польскими коллегами из Вроцлавского университета заявили, что они нашли механизм, позволяющий гибридным лягушкам управлять своим геномом. Подробнее об этом необычном явлении рассказал генетик Юрий Георгиевич Симаков.

"Данное явление было открыто на лягушках. Это явление называется "эпигенез", когда каждому организму дается запись на ДНК его наследственной информации. Но эта запись может нести какие-то отклонения и все, что может привести к развитию уродств или к нарушению биохимических реакций. Для того чтобы этого не происходило, организм выработал еще новый вариант — это так называемый эпигенез, то есть ген не затрагивается, но он может быть выключен независимо от того, что не меняются в нем никакие химические структуры. Вот это выключение идет.

Таким образом происходит регуляция, хотя сейчас, как мы узнали, на эпигенетическом уровне, то есть на уровне большем, чем генетическом. То есть это уровень, который стоит над генетикой. Но многие механизмы эпигенеза еще не изучены.

Когда образуется какой-то орган или морфогенез творится, палец формируется, формируется глаз или какие-то органы, там работает не один ген, это не биохимия, там работает огромнейший каскад генов и он должен сопряжено сработать. Нельзя, чтобы были какие-то ошибки. Тогда в этом случае опять вступают эти надгенные уровни регуляции информации", — заключил эксперт.