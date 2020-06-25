Пингвины Адели лучше размножаются в условиях меньшего количества льда

В последние десятилетия в Антарктиде постоянно увеличивается объем морского льда. И это несмотря на то, что Арктика претерпела заметное сокращение. По прогнозам ученых, в Антарктиде также прогнозируется уменьшение морского льда, что приведет к изменению среды обитания для животных, которые здесь живут.

Однако ученые выяснили, что такие последствия не всегда имеют негативные последствия.

Пингвины Адели не любят размножаться в условиях "большого" льда

Полярным биологам было известно о том, что пингвины Адели имеют тенденцию к увеличению численности популяции на протяжении нескольких лет с редким морским льдом. А в годы увеличения объема морского льда они, наоборот, испытывают проблемы размножением.

"Оказывается, эти пингвины счастливее с меньшим количеством морского льда. Это может показаться нелогичным, но основной механизм на самом деле довольно прост", — рассказал ведущий исследователь Юки Ватанабе из Национального института полярных исследований.

Ученый пояснил, что все дело в том, что в условиях отсутствия льда пингвины могут больше плавать, чем ходить пешком. Пингвины плавают в четыре раза быстрее, чем ходят.

Но меньшие объемы льды выгодны только пингвинам, которые живут в основной, "континентальной" части Антарктиды. Что касается пингвинов, обитающих на островах, то на них данная ситуация влияет противоположным образом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что предки пингвинов заняли место динозавров.