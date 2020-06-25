В США создали пластырь для "склеивания" внутренних органов

Ученые из США на основе биологических тканей создали специальный пластырь для операций на внутренних органах.

Специалисты Массачусетского технологического университета протестировали эффективность и безопасность разработки. Стоит отметить, что пластырь удаляется без вреда для тканей. На пластырь наносится специальный раствор, который позволяет поменять положение изделия или совсем убрать его.

Уникальный пластырь создан на основе биосовместимых полимеров с применением гидроксикуцинимида. Растворитель предполагает наличие антиоксиданта глутатиона и бикарбонат натрия.

Кроме того, изделие может обладать специальными порами, чтобы прикреплять его к тканям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские специалисты создали "умный" искусственный сердечный пластырь, состоящий из децеллюляризованной сердечной ткани свиньи. Он поможет предотвратить новые случаи сердечного приступа.