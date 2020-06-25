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Эксперт: "Колонизация Марса — задача всего человечества"

Наука » Технологии

Люди уже давно мечтают колонизировать новые планеты. Похоже, что эта мечта скоро станет реальностью. Первой планетой, на которой смогут оказаться люди, будет Марс. Научные сотрудники Университета Бордо выяснили, что для колонизации Красной планеты нужно всего 110 человек.

О том, у какой страны больше шансов отправить первых колонистов на Марс, и от чего его зависит успех реализации данного проекта, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмонт.

"Такой вопрос уже возникал много раз. И чаще всего (я с этим согласен) ответ был такой, что, конечно, нужен проект не по колонизации Марса, а хотя бы исследование Марса с участием человека. Проект должен быть интернациональным, то есть международным по целому ряду причин.

Во-первых, это очень затратное занятие. Даже послать хотя бы разведчиков, первых исследователей на Марс — очень недешево. Но на самом деле истинная причина — это в наборе компетенций участников.

На самом деле ни одна страна, какую угодно из передовых стран можно назвать, начнем с Соединенных Штатов, не обладает тем полным набором компетенций, которые позволяет реализовать такой проект.

США, можно Евросоюз взять, и, конечно, Россия. Ни одна из них не в состоянии набрать таких специалистов и использовать те компетенции, в которые в достаточном масштабе, достаточно надежно позволят провести хотя бы (это, конечно, сверхзадача) пилотируемый полет на Марс.

Марс не колонизируют в ближайшие 100 лет

А если говорить о колонизации, то это, конечно, задача не то, что таких высокоразвитых технологических стран, но это задача всего человечества.

Начиная с ограниченной команды, 110 человек — это все равно ограниченная команда, конечно, можно об этом говорить, это очень интересно, есть всякие проекты, как это сделать. Но все-таки это дело не ближайшего будущего. Я о ближайшем будущем говорю, имея в виду ближайшее столетие.

Экспедиция — это на самом деле на расстоянии протянутой руки. Это неуклонная дата, когда будет отправлен экипаж на Марс, приближается. Сейчас уже говорят о десятилетии. Но десятилетие — это, может быть, чуть рановато. Но это уже близко. И, конечно, без такой первой экспедиции человека на Марс, уверенно говорить о колонизации — это из области фантастики, хотя, конечно, это интересно, есть очень такие предложения, как это можно сделать. Эти предложения не включают изменения вообще Марса как планеты в том виде, в каком мы ее знаем", — заключил эксперт.

 

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