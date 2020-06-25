Google введет функцию автоматического удаления истории

Компания Google объявила о том, что собирается внедрить функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также сведения об активности в интернете спустя 1,5 года.

"Это означает, что ваши данные об активности будут автоматически и непрерывно удаляться спустя 18 месяцев, а не храниться до тех пор, пока вы не решите их удалить", — сообщается в блоге компании.

Также поясняется, что данные настройки можно отключить или изменить функцию автоматического удаления.

Принципы Google

Корпорация утверждает, что, создавая свои продукты, всегда ориентируется на следующие принципы:

ответственное отношение к данным пользователей;

обеспечение их безопасности данных и контроля.

Разработчики считают, что информация должны храниться до тех пор, пока она полезна пользователям: например, чтобы человек мог легко найти в "Google Картах" любимые места или получать нужные рекомендации в YouTube.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что видеоконференции в Google Meet теперь бесплатны для всех пользователей.