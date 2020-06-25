Инженеры раскрыли секрет устойчивости небоскребов

632-метровая Шанхайская башня выглядит как неподвижная и монолитная конструкция. Кажется, ничто не может нарушить ее равновесие.

Магия инженерной мысли

На самом деле Шанхайская башня подвержена колебаниями. Но благодаря специальной демпферной системе они не ощущаются.

Если бы не демпферная система, колебания на последних этажах огромного сооружения были бы столь значительными, что люди, которые бы там находились, страдали бы от укачивания.

Поэтому инженеры использовали при строительстве комбинированную систему, которая состоит из обычных строительных демпферов и супердемпфера, установленного на верхних этажах.

"При колебаниях система генерирует электрический ток, который усиливает эффективность демпфера. При этом система работает автоматически", — пояснили специалисты.

Благодаря таким инженерным решениям современные небоскребы являются очень устойчивыми зданиями.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Пизанская башня перестала быть падающей.

Для справки

Демпфером называют устройство для гашения или предотвращения колебаний, которые возникают при работе в машинах, приборах, системах или сооружениях.