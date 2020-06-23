Исследователи: большое количество браков выгодно для женщин

Американские ученые изучили образ жизни людей Танзани (Восточная Африка) и пришли к выводу, что для женщины выгодно большое количество браков. По словам исследователей, чем больше браков было у женщины в течение жизни, чем больше шансов на выживание ее детей.

А вот мужчин противоположная ситуация. У тех из них, у которых было много жен, не не было большого количества детей. Многочисленное потомство наблюдалось только у мужчин, у которых была одна жена.

Ученые из США отметили, что жители Танзании, о которых идет речь, относятся к племенам, у которых понятие "брак" довольно условно. Иными словам, даже состоящие в браке представители племен Танзании могут вступать в связь с другими партнерами.

"Мы пока не в полной мере понимаем, в чем причины такой серьезной разницы между мужчинами и женщинами. Сделанные нами выводы в целом не очень-то сочетаются с эволюционными теориями, которые считаются общепринятыми, поэтому нам, безусловно, нужно произвести дополнительные исследования", — рассказывают авторы научной работы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему гражданский брак нельзя сравнивать с официально заключенным.