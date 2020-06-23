Вероятно, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров договорился с российскими властями. Поэтому приложение официально разблокировали в России.

Такое мнение высказал специалист в сфере IT Игорь Ашманов.

"Мне кажется, что Дуров договорился с российским государством ещё в августе 2018-го. Именно тогда прекратился этот адский перформанс c акциями Дурова и грозными выступлениями Роскомнадзора. Синхронно замолчали обе стороны. Это даёт основания полагать, что стороны договорились", — считает эксперт.