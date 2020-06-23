Китайская компания CRRC Qingdao Sifang Co запустила испытания поезда на магнитной подушке, который перемещается по воздуху без контакта с поверхностью земли. О перспективах "летающих" поездов рассказал директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.
"В основе работы этих поездов положена технология magnetic levitation. Эта идея в профессиональной среде циркулирует с начала 70-х годов.
Китай вкладывает в технологии очень большие деньги и пробует вообще все свои те рецепты, которые за последние полвека накопились в мире. Здесь чисто технологически или идейно нет абсолютно ничего нового. Но то, что у них есть деньги пробовать идеи самых разных лет, это замечательно, надо смотреть, что получится.
В свое время успешных, точнее, доведенных до промышленной эксплуатации образцов было совсем немного. Если у них получится, слава Богу. Это никакая не революция в транспортном мире. Это одна из интересных идей, которые выдвигали за последние 50 лет. Если это получится, хорошо. Посмотрим и позавидуем.
На самом деле надо вкладывать очень много денег в инфраструктуру, чтобы добираться уже до такой экзотики. Мы у себя не опробовали гораздо менее экзотические, гораздо более проверенные рецепты.
У нас high-speed rail — 0 км. High-speed — это железная дорога больше 350 км/ч. Называется high-speed rail. У нас 0 км. У нас просто ускоренное движение типа "Сапсана" есть.
Есть очень много рецептов, гораздо более надежных, которые мы до сих пор не проверили. Поэтому нам, как говорят в народе, до Китая, как до Луны пешком", — заключил эксперт.
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