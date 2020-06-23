В России может появиться пиво со свойствами кефира

В Петербурге специалисты работают над созданием уникального напитка - пива со свойствами кефира. Предполагается, что новый вид пива будет полезен для кишечника.

Работы ведутся уже в течение четырех месяцев. Если все получится, что пенный напиток будет очищать организм от патогенов, способствовать улучшению пищеварения и устранять расстройства желудочно-кишечного тракта.

В состав напитка будут входить тропические дрожжи, открытые в первой половине XX века французским микробиологом Анри Буларом. Он запатентовал эти самые дрожжи как эффективное средство при диарее.

Кандидат медицинских наук Даниил Покровский, врач-нарколог, утверждает, что среди всех существующих алкогольных напитков самый опасный для человеческого здоровья — пиво. Он призывает полностью запретить продажу этого напитка в России.