Соя поможет восстановить память при болезни Альцгеймера

Японские ученые из Университета Кюсю пришли к выводу, что часть белка соевых бобов может положительно отразиться на состоянии памяти людей, страдающих от болезни Альцгеймера.

По словам специалистов, часть белка соевых бобов может даже улучшать память пациентов.

Исследователи выделили молекулу, представляющую собой дипептид, поступающий в головной мозг из желудка без каких-либо изменений.

Опыт проводился на грызунах. Мышам давали дипептид. В результате выяснилось, что животные, которые его употребляли, показывали лучшие результаты.

Американские ученые из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса также заявили, что регулярные физические упражнения могут быть эффективным способом борьбы с болезнью Альцгеймера. Это связано с тем, что физическая активность улучшает кровоснабжение головного мозга, что положительно отражается на памяти человека. При регулярной физической нагрузке наблюдается улучшение памяти даже при высоком риске развития данного заболевания.