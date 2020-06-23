Вода в озере Байкал начала терять свою прозрачность из-за массового вымирания губок, которые ранее фильтровали воду.
Точечное вымирание губок было зафиксировано ещё десять лет назад в некоторых районах озера, однако сегодня эта тенденция наблюдается повсеместно. В ближайшее время вода в озере полностью помутнеет.
"Особенно катастрофическое сокращение идет в заливе около поселка Листвянка. Там идет сокращение численности по сравнению с 2015 годом от 6 до 15 раз", — рассказала научный сотрудник Лимнологического института СО РАН Ольга Майкова.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду.