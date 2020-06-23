В озере Байкал начала мутнеть вода

Вода в озере Байкал начала терять свою прозрачность из-за массового вымирания губок, которые ранее фильтровали воду.

Точечное вымирание губок было зафиксировано ещё десять лет назад в некоторых районах озера, однако сегодня эта тенденция наблюдается повсеместно. В ближайшее время вода в озере полностью помутнеет.