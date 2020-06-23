Министерство науки и техники Японии считает, что в будущем люди смогут общаться со своими домашними животными. Данный прогноз является частью так называемой Белой книги министерства, которая была утверждена 16 июня на заседании Кабинета министров Японии. Отчет за 2020 год включает в себя предсказания на 2040 год. О том, что дает составление прогнозов на будущее, рассказал политический консультант и публицист Анатолий Вассерман.

"Есть такое понятие "самосбывающийся прогноз". Приведу хрестоматийный пример такого прогноза. Если вы сообщите, что какой-то банк вот-вот разорится, то вкладчики тут же кинутся изымать из него деньги — банк, естественно, разорится, даже если до этого прогноза с ним было все в порядке.

Мне представляется, что значительная часть этих японских прогнозов — это не прогнозы в классическом смысле слова, а это такие целеуказания для разработчиков, для инвесторов, если указать, что государство считает наиболее вероятным, есть изрядные шансы на то, что именно на этом направлении начнут вкладывать основные средства, прилагать основные усилия, соответственно, шансы на то, что этот прогноз сбудется, резко растут.

Должен сказать, что на Западе вообще сейчас считается весьма нежелательным употреблять термин "планирование", по меньшей мере, полвека, да, пожалуй, даже больше, что у нас в советское время называли "планирование", на Западе было принято именовать "программированием" не в компьютерном смысле, а в смысле построения программы работ.

Работать по точному плану выгодно