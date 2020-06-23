Японский суперкомпьютер Fugaku признан самым быстрым в мире

Эксперты международного проекта "ТOP-500" выяснили, что компьютер Fugaku, произведенные в Японии, является самым быстрым во всем мире.

Возможности суперразума поражают

Fugaku совершает более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Его основное преимущество в том, что, что он очень экономно расходует электроэнергию.

Суперкомпьютер Fugaku работает со скоростью в 2,8 раза больше, чем американский Summit, который ранее считался самым мощным вычислительным устройством.

В следующем году японские специалисты собираются использовать его в качестве крупнейшей в мире базы разработки систем искусственного интеллекта.

На данный момент Fugaku используется лишь частично. Так, его задействуют для разработок в борьбе против распространения коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские инженеры Эйджиро Мияко и Си Янг разработали технологию опыления растений с помощью мыльных пузырей.

Сначала авторы создали раствор, который не будет вредить самим частицам пыльцы. Затем его поместили в обычный игрушечный пистолет для стрельбы мыльными пузырями.