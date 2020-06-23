Соцсеть "ВКонтакте" запустила сервис "Клипы" с AR-спецэффектами

Сервис"Клипы" теперь стал доступе всем пользователям "ВКонтакте". Для начала записи нужно просто открыть камеру в разделе "Клипы" и показать жест "victory hand".

Новый сервис "Клипы" был запущен еще в начале текущего месяца, но был доступен только ограниченному количеству пользователей.

"Клипы" — это лента вертикальных видео, созданных пользователями, поэтому сервис считают аналогом TikTok.

У пользователей есть возможность добавлять в свои видео AR-эффекты. Так, можно создавать фотоколлажи, а также показывать жесты на скорость или отправлять зрителям сердечки. Кроме того, будут доступны новые спецэффекты — например, замена фона или возможность вставить в клип музыкальный трек из каталога. Спецэффектами можно управлять с помощью жестов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что соцсеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы". С помощью нового сервиса пользователи смогут самостоятельно создавать вирусные клипы с использованием оснащения платформы.