В России разработали способ ускорить рост тепличных растений

Российские специалисты из ИТМО и Томского политехнического университета разработали светильники с использованием стеклокерамики с добавлением хрома. Данное изобретение позволит организовать освещение листьев растений как красным, так и инфракрасным светом, что и будет способствовать их активному росту.

Как правило, в теплицах для освещения растений применяются синие и красные светодиоды. Когда их используют вместе, они дают розовый свет. Но его недостаточно. Это связано с тем, что красный диод светит в области около 650 нанометров, а растения лучше поглощают такой свет на большей длине.

"Обычные красные светодиоды сделаны на основе соединений с марганцем и европием. Эти микроскопические кристаллики заставляют диоды излучать волны на длине 650 нанометров", — сообщили ученые.

Специалисты решили попробовать использовать стеклокерамику с добавлением хрома. Благодаря хрому материал приобретает розовый оттенок и позволяет одновременно излучать красный и инфракрасный свет.

Такие микрокристаллики могут быть использованы в процессе изготовления светодиодов нового вида. Кроме того, из данного материала можно изготавливать плафоны и использовать их в качестве фильтров, чтобы получить излучение в широком спектре.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии научились опылять растения мыльными пузырями.