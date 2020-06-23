МТС выходит на рынок "умных автомобилей"

Компания "МТС" сообщила о создании нового направления "МТС Automotive". В нем будут представлены решения в области connected cars.

В развитии нового направления также будут принимать участие ведущие компании-разработчики и поставщики мультимедийных систем для автомобилей.

Компания "МТС" выкупила 100% акций в уставных капиталах компаний "СТОПОЛ АВТО" и "КОАГЕНТ Рус". Их партнерами являются крупные производители автомобилей, такие как Toyota, Nissan и др.

Сообщается, что за приобретение компания "МТС" заплатила 300 млн рублей.

"Приобретение поставщиков мультимедийных устройств позволит МТС получить экспертизу, необходимые ресурсы и присутствие на рынке решений умных автомобилей и приступить к предоставлению комплексного решения, включающего в себя непосредственно головное мультимедийное устройство, высокоскоростной мобильный интернет и набор фирменных цифровых сервисов", — сообщил первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию-член Правления Вячеслав Николаев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что МТС запустила услугу "Виртуальный номер". При этом не требуется посещение офиса. Абонентам даже не нужно будет покупать SIM-карты.