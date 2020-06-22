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Эксперт: "На Марсе может быть жизнь в самых простейших формах"

Наука » Экология » Космос

Астрономы впервые зафиксировали в атмосфере Марса зеленое свечение.

Ученые утверждают, что свечение было вызвано выбросами кислорода, что может говорить о том, что на Красной планете может быть жизнь.

О том, какие формы жизни могут быть на Марсе, рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ, старший научный сотрудник Марат Керимович Абубекеров.

"Свечение вызывается всегда атмосферой. Если есть атмосфера, то есть и рассеивание солнечного света. А у Марса атмосфера есть, она более разряженная, чем у Земли, но она есть. Другое дело, что они говорят о том, что там выброс кислорода, то в этом случае надежда на то, что на Марсе есть какие-то запасы воды.

Есть ли жизнь на Марсе?

Там была когда-то жизнь. Считается, что на Марсе раньше тоже были океаны, как и на Земле. Но все мы знаем, что на Земле есть круговорот воды, для нас это естественно. А на Марсе нет круговорота воды, так как у Марса нет магнитного поля. Вернее, оно очень-очень слабое, так что частицы солнечного ветра, когда вода испаряется (когда-то на Марсе была вода и эта вода испарялась), вода поднимается, и там ее частицы солнечного ветра разбивают на водород и кислород. Кислород постепенно испарялся. Таким образом все мировые океаны, которые были, со временем испарились, а на земле нет, потому что мы защищены магнитным полем от солнечного ветра.

Но на Марсе, скорее всего, есть какие-то окаменевшие бактерии. А что касается форм жизни, то не исключено, что там они могут быть. Потому что жизнь находится на Земле в самых неожиданных местах, даже там, где нет кислорода.

Если говорить про жизнь на Марсе, то когда-то она там была, а сейчас, если есть, то в самых простейших формах, о которых нам сейчас пока сложно догадываться", — заключил специалист.

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