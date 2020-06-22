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Microsoft выпустила обновление для Windows 7

Наука » Технологии

Компания Microsoft разработала обновление для операционной системы Windows 7.

Напомним, что еще в начале этого года Microsoft заявила о прекращении поддержки данной ОС.

Задача обновления под номером KB4567409 — добавление нового браузера Edge на базе Chromium в старую ОС. Именно эта функция легла в основу последнего патча для Windows 7.

Edge предназначен для некоммерческого использования и не является заменой Internet Explorer, который так и остался браузером по умолчанию в старой ОС.

Пользователь может сам выбрать, загружать обновление или нет. Также стоит отметить, что патч совместим с Windows 8.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt. По словам представителей компании, эта проблема наблюдается на версиях 1909, 1903, 1809, 1803 и 1709.

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