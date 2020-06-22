В Китае начались испытания поезда на магнитной подушке

Китайская компания CRRC Qingdao Sifang Co запустила испытания поезда на магнитной подушке, который перемещается по воздуху без контакта с поверхностью земли.

"Опытный образец левитирующего поезда имеет один вагон. Максимальная скорость, которую в проекте способно развивать транспортное средство, составляет 600 км/ч", — сообщает китайское издание Синьхуа.

Новая модель поезда практически бесшумна. Радиус разворота левитирующего поезда в два раза меньше радиуса разворота поездов метрополитена. Благодаря данной особенности он может лучше маневрировать при планировании городских маршрутов.

Предварительные испытания продемонстрировали, что поезд работает стабильно. Основные показатели соответствуют необходимым техническим требованиям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае представили проект самолета-поезда. Устройство, убирая крылья при посадке, дальше продолжает путь как обычный поезд. К сильным сторонам гибрида относится, в частности, то, что он позволит уменьшить нагрузку на транспортные пути, а также сделает логистику путешествия более удобной.