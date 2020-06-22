Рак горла связан с папилломавирусом человека

Британские онкологи в результате исследования обнаружили фактор, который повышает риск развития рака горла. Также специалисты отметили, что между развитием злокачественных образований в носоглотке и папилломавирусом человека есть связь.

В исследовании ученых приняли участие 1700 человек. Всех их обследовали на антитела к одному из самых основных протеинов ВПЧ — E6. В результате ученые сделали вывод, что E6 уничтожает часть иммунной системы, которая отвечает за защиту от онкологических заболеваний. Папилломавирус человека может привести к образованию злокачественных клеток.

Эксперимент показал, что более чем у 100 пациентов развился рак горла. При этом у 35% пациентов были антитела по сравнению с менее чем 1% тех, кто был здоров. ﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи утверждают, что любые виды опухолей поддаются лечению в том случае, если были обнаружены на ранней стадии. Однако существует проблема, из-за которой пациенты откладывают свой визит к врачу. Множество опухолей на первых стадиях развития вызывают обычные симптомы, которые легко можно спутать с другими заболеваниями.