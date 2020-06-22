Мозг человека до сих пор является одним из загадочных объектов исследования ученых. Специалисты считают, что сила мысли способна исцелять людей и даже управлять техникой.
Ученые утверждают, что мысли человека материализуются, поэтому мыслить нужно только позитивно. Профессор физик Борис Исаков уверен, что мысли даже имеют свой собственный вес — от 10 до 30 грамм.
Академик Геннадий Шилов считает, что в этом процессе принимают участие торсионные поля как самостоятельная субстанция. Ученые из США уверены, что сознание — самое важное звено в ощущении реальности.
Многие ученые утверждают, что мысли содержат энергетический потенциал, который позволяет оказывать влияние на объекты и субъекты материального мира.
В результате многих экспериментов по телепатии специалистам удалось доказать, что возможна передача информации на расстояние с помощью электромагнитных волн, которые пронизывают мозг человека. Об этом писал еще Зигмунд Фрейд в своих книгах.
Американский генетик Брюс Липтон считает, что сила мысли и вера вместе могут даже вылечить человека от различных заболеваний. Он провел эксперимент, в результате которого доказал, что психологическое воздействие способно изменить генетику человека.
Ранее "Правда.Ру" писала о сверхвозможностях головного мозга.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё раз напомнил жителям страны о необходимости защищать суверенитет государства.