Сила мысли способна исцелять и управлять техникой

Мозг человека до сих пор является одним из загадочных объектов исследования ученых. Специалисты считают, что сила мысли способна исцелять людей и даже управлять техникой.

Мысль материальна

Ученые утверждают, что мысли человека материализуются, поэтому мыслить нужно только позитивно. Профессор физик Борис Исаков уверен, что мысли даже имеют свой собственный вес — от 10 до 30 грамм.

Академик Геннадий Шилов считает, что в этом процессе принимают участие торсионные поля как самостоятельная субстанция. Ученые из США уверены, что сознание — самое важное звено в ощущении реальности.

Многие ученые утверждают, что мысли содержат энергетический потенциал, который позволяет оказывать влияние на объекты и субъекты материального мира.

В результате многих экспериментов по телепатии специалистам удалось доказать, что возможна передача информации на расстояние с помощью электромагнитных волн, которые пронизывают мозг человека. Об этом писал еще Зигмунд Фрейд в своих книгах.

Американский генетик Брюс Липтон считает, что сила мысли и вера вместе могут даже вылечить человека от различных заболеваний. Он провел эксперимент, в результате которого доказал, что психологическое воздействие способно изменить генетику человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о сверхвозможностях головного мозга.