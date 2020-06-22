В тающих ледниках Тибета скрываются 28 неизвестных науке вирусов

Международная группа ученых обнаружила в ледяных пластах Тибета 28 неизвестных науке вирусов. У специалистов есть опасения, что из-за процессов глобального потепления замороженные штаммы попадут в окружающую среду.

Таяние ледников может вызвать новые эпидемии

Таким образом, человечество может столкнуться с болезнями, от которых нет лекарств. Например, жители Северного полушария могут заразиться заболеваниями, широко распространенными в странах Южного полушария, такими как холера, лихорадка Денге, малярия, активизирующиеся при высоких температурах.

Ученые пока проводят исследование обнаруженных вирусов. Многие специалисты считают, что нельзя игнорировать возможную угрозу бактерий, скрытых в ледниках, так как если окажется, что у людей нет иммунитета к этим штаммам, возникнет угроза эпидемии в случае попадания вирусов в природу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, чем грозит стремительное таяние ледников Антарктиды.