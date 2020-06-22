В поисках темной материи астрономы обнаружили аксионы

Для поиска следов воздействия на обычную материю слабо взаимодействующих массивных частиц астрономы используют проект XENON1T.

Они вводит жидкий ксенон в огромные цистерны. Проникая в них, частицы извне влияют на атомы ксенона, что приводит к появлению вспышки света и образованию свободных электронов.

"Источником подобных событий может быть не только темная материя, но и известные частицы. Чтобы их отфильтровать, эти помехи минусуют из общего количества полученных сигналов. Здесь есть три версии. Первая — это неизвестный источник помех, гипотетическая элементарная частица аксион (появившаяся в центре Солнца) и свойства частиц нейтрино в качестве источника сигналов", — сообщили специалисты.

Ученые считают, что именно благодаря аксионам, наша Вселенная не погибла на этапе формирования. Они считают, что аксионы осциллировали в ранней Вселенной, поэтому образовалось больше материи, чем антиматерии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению ученых, более 20 процентов Вселенной составляет загадочная темная материя, которая не пропускает электромагнитного излучения и которую невозможно увидеть.