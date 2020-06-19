В ходе раскопок у песчаных карьеров села Бешпар обнаружили уникальную находку — черепаху возрастом 8 млн лет. В настоящее время можно увидеть только ее брюхо.
Размер черепахи достигает 40 сантиметров с торчащей головой, длина ее панциря составляет 30 сантиметров.
"Вероятно, черепаха сохранилась с верхним панцирем, но его еще не добыли из горной породы", — рассказала геолог Наталья Кочнева.
Черепаха была найдена на берегу, который состоит из большого количества гальки и гравия.
Раньше эта местность часто была заболоченной. Панцирь черепахи доставили в местный музей-заповедник.
Уникальную находку будут изучать специалисты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи из Колумбии обнаружили останки гигантской черепахи, которая обитала на территории Южной Америки в период между 7 и 13 миллионами лет назад. По словам ученых, по своим размерам черепаха не уступала автомобилю.
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