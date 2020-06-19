Искусственный интеллект используют для "оживления" картин, также разработана программа, которая превращает набросок в картину. О том, имеют ли какое-то практическое значение для искусства эти разработки, рассказал вице-президент Российской Академии художеств, заслуженный деятель искусств РФ, искусствовед, художественный критик Андрей Андреевич Золотов.

"Я считаю, что это не имеет значения для искусства как такового и для его исследования, потому что полотно художника — это есть некая запечатленное состояние, это не требуется, даже, может быть, во вред искусству, если вы будете, скажем, придавать запечатленному, остановленному мгновению, которое потому и прекрасно, что оно было художником прочувствовано и запечатлено, оставлено для нас, понимаете.

Мы не можем сами "оживлять" то, что жило в душе художника, или то, чем он сам был вдохновлен, и художник хотел это запечатлеть, то есть оставить, остановить, понимаете, мы хотим, чтобы в обратную сторону крутить, чтобы там поле ожило, рожь заколосилась, это, конечно, игра, не имеющая отношения к искусству.

Такие разработки носят просто рекламный характер, развлекательный, не более.

Искусству таким способом помогать не надо. Оно воздействует само, если это действительно искусство. Вот то, что я могу сказать.

Нужно находить сферу применения таких разработок, а использовать их по отношению к тому, что было создано в другую эпоху, совершенно некультурно", — заключил эксперт.