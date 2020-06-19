"Умные часы" превратят в систему мониторинга здоровья

Специалисты разработали уникальную тонкую наклейку, благодаря которой в будущем "умные часы" можно будет превратить в систему мониторинга состояния здоровья.

Как это работает?

Система ищет химические индикаторы через пот человека и в режиме реального времени делает прогноз о том, что именно происходит с организмом человека в данный момент.

Сторона клейкой пленки, соприкасающаяся с кожей, собирает и анализирует химический состав капель человеческого пота. А другая сторона, обращенная к часам, полученные химические сигналы преобразует в электрические. Они считываются, обрабатываются и отображаются на экране "умных часов".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты группы компаний "Медико-биологический союз" разработали специальные устройства, предназначенные для дистанционного мониторинга здоровья. Приборы должны появиться на рынке уже в конце этого года.