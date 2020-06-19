Специалисты по кибербезопасности из Cyble Research Team обнаружили в Сети выставленную на продажу базу данных. В ней были данные миллионов пользователей AliExpress, Ebay, Sony PlayStation Network и Steam.
О том, как бороться с незаконной продажей баз данных в России, рассказал руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
"Я крайне возмущен такими событиями. Считаю, что они показывают, что наш поспешный переход на цифровую экономику, социологию и политику преждевременный, пока у нас несовершенная база техническая, пока у нас коррупция допускает такие чудовищные преступления. Вот это мое мнение", — заключил эксперт.
Также ситуацию прокомментировал председатель Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Нужно в первую очередь знать, что это за база, кем она сформирована. Здесь недостаточно данных для полной картины. Я предпочитаю говорить не в общем, а конкретно.
Конкретное преступление, связанное с незаконным оборотом персональных данных в России, безусловно, преследуется. Ответственность несут те, кто незаконно оперируют этими данными, то есть те, кто их незаконно передает.
Но в России, к сожалению, отсутствует ответственность за тех, кто пользуется заведомо незаконными базами персональных данных. И сегодня мы работаем над формированием законодательных предложений.
Мы считаем, что нужно установить такую ответственность, чтобы не только тот, кто продавал базы данных, отвечал по закону, но и тот, кто покупал.
Кроме того, считаю важным также усилить ответственность за эти преступления как в административном, так и уголовном плане. Потому что цифровизация общества, несомненно, увеличивается, вопросы безопасности, поскольку все больше и больше жизнь оффлайн будет перетекать в жизнь онлайн", — заключил специалист.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?