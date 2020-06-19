Эксперт: "Нужно ужесточить ответственность за торговлю базами данных"

Специалисты по кибербезопасности из Cyble Research Team обнаружили в Сети выставленную на продажу базу данных. В ней были данные миллионов пользователей AliExpress, Ebay, Sony PlayStation Network и Steam.

О том, как бороться с незаконной продажей баз данных в России, рассказал руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.

"Я крайне возмущен такими событиями. Считаю, что они показывают, что наш поспешный переход на цифровую экономику, социологию и политику преждевременный, пока у нас несовершенная база техническая, пока у нас коррупция допускает такие чудовищные преступления. Вот это мое мнение", — заключил эксперт.

Также ситуацию прокомментировал председатель Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Нужно в первую очередь знать, что это за база, кем она сформирована. Здесь недостаточно данных для полной картины. Я предпочитаю говорить не в общем, а конкретно. Конкретное преступление, связанное с незаконным оборотом персональных данных в России, безусловно, преследуется. Ответственность несут те, кто незаконно оперируют этими данными, то есть те, кто их незаконно передает.

Но в России, к сожалению, отсутствует ответственность за тех, кто пользуется заведомо незаконными базами персональных данных. И сегодня мы работаем над формированием законодательных предложений.

Мы считаем, что нужно установить такую ответственность, чтобы не только тот, кто продавал базы данных, отвечал по закону, но и тот, кто покупал.