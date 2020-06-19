В "Одноклассниках" по-особенному отметят День медработника

Масштабное онлайн-празднование Дня медицинского работника ждет пользователей социальной сети "Одноклассники". Все желающие смогут украсить аватарки специальными рамками и побывать на концерте звезд российской эстрады.

Социальная сеть "Одноклассники" создала специальные рамки "Спасибо медикам!" на фотографии профиля. С помощью новых рамок пользователи соцсети могут украсить аватарку и поблагодарить врачей за их ежедневный труд и, в частности, за борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.

Каждая установленная рамка автоматически создает публикацию в ленте, призывающую присоединиться к акции. Желающие также могут приглашать своих друзей адресно, отмечая их в приложении "Волшебные рамки". Пользователи "ОК" могут установить рамку "Спасибо медикам!" как постоянную фотографию профиля или задать срок, в течение которого она будет отображаться.

Кроме рамок на фотографию профиля, пользователи ОК смогут поздравить и поблагодарить знакомых врачей с помощью тематических виртуальных подарков, которые по традиции будут доступны к празднику на витрине подарков соцсети.

Праздничный концерт в "Одноклассниках"

Также 21 июня в "ОК" состоится концерт #МедДень2020 в официальной группе телеканала "Доктор" с участием Сергея Жукова, Согдианы, Александра Реввы, Дениса Клявера, группы "Би-2" и других исполнителей.

Помимо артистов, в прямом эфире медицинских работников поздравят Эвелина Закамская — главный редактор телеканала "Доктор", Денис Проценко — российский врач анестезиолог-реаниматолог, Алексей Свет — главный врач Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова и телеведущий на канале НТВ, Леонид Рошаль — советский и российский педиатр и хирург, другие известные медики.

С момента объявления пандемии социальная сеть "Одноклассники" всячески поддерживает своих пользователей в борьбе с коронавирусом. Команда "ОК" создала маску дополненной реальности "Береги себя" для приложения OK Live с анимированными рекомендациями по защите от COVID-19, предложила пользователям поставить рамки для аватарок "Вместе против вируса" с надписями #моюруки, #сижудома и #слежузаздоровьем, а также запустила ленту новостей о коронавирусе от 150 федеральных и региональных СМИ и Министерства здравоохранения РФ.

Ранее "Правда.Ру" писала, что к звонку в "Одноклассниках" теперь можно подключаться без авторизации в социальной сети.