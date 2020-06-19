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Эксперт: "Человек не знает, как выглядит реальный мир"

Наука » Технологии

В ходе экспериментов с колибри ученые пришли к выводу, что птицы, а также рептилии, амфибии и даже рыбы способны различать оттенки, которые недоступны для зрения человека.

Ученые утверждают, что зрение птиц и рыб намного богаче, чем зрение человека.

Об особенностях зрения животных и человека рассказал журналист, ведущий программы "Как устроен мир" Тимофей Баженов.

"Начну с того, что на самом деле мы, люди, совершенно не представляем себе, как выглядит реальный мир. Для нас реальный мир — это то, что мы видим своими глазами, то есть выростками своего мозга. Как мозг рисует нам картину мира, так и мы думаем, что он выглядит. Совершенно не исключено, что мир выглядит по-другому.

Зрение многих животных богаче, чем зрение человека

Существа, наделенные другими зрительными органами, возможно, воспринимают его совершенно иначе. Безусловно, зрение многих животных богаче, чем зрение человека. Мы не представляем себе, каким образом смотрят на мир существа, у которых, например, фасеточное зрение — стрекозы, мухи. Ведь это же абсолютно другой принцип.

Если в наших с вами глазах используются принципы оптики, у них это фактически двояко восприимчивые и двояко передающие диоды. И комплекс диодного зрения может составлять абсолютно другую картину с другой геометрией и другим цветоделением. Безусловно, многие существа видят то, чего не видим мы. И речь идет не только об электрических и магнитных полях, речь идет о каких-то полях, которые современные люди называют "тонкой материей".

Некоторые животные могут видеть невидимые процессы

Дело в том, что тонкая материя, безусловно, существует, но мы не можем ее увидеть, не можем пощупать, не можем понюхать. Поэтому у нас нет объективных причин говорить, что она есть.

Однако если бы мы были наделены, например, таким же зрением, как у кошки, то, скорее всего, мы бы видели проявление этой тонкой материи и не исключено, что проявление другой жизни.

В любом случае человек может описать свои ощущения только теми словами, которые для этого описания он узнал, узнал от своей матери, тоже человека. И мы не можем рассказать о том, что видим, собаке, а собака не может рассказать о том, что видит, нам.

Должен сказать вам, что ученые уже в течение многих столетий бьются над тем, чтобы понять, отвечает ли мир тем ощущениям, которые мы испытываем, в том числе и зрительным. Так устроен мир".

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