В ходе экспериментов с колибри ученые пришли к выводу, что птицы, а также рептилии, амфибии и даже рыбы способны различать оттенки, которые недоступны для зрения человека.
Ученые утверждают, что зрение птиц и рыб намного богаче, чем зрение человека.
Об особенностях зрения животных и человека рассказал журналист, ведущий программы "Как устроен мир" Тимофей Баженов.
"Начну с того, что на самом деле мы, люди, совершенно не представляем себе, как выглядит реальный мир. Для нас реальный мир — это то, что мы видим своими глазами, то есть выростками своего мозга. Как мозг рисует нам картину мира, так и мы думаем, что он выглядит. Совершенно не исключено, что мир выглядит по-другому.
Существа, наделенные другими зрительными органами, возможно, воспринимают его совершенно иначе. Безусловно, зрение многих животных богаче, чем зрение человека. Мы не представляем себе, каким образом смотрят на мир существа, у которых, например, фасеточное зрение — стрекозы, мухи. Ведь это же абсолютно другой принцип.
Если в наших с вами глазах используются принципы оптики, у них это фактически двояко восприимчивые и двояко передающие диоды. И комплекс диодного зрения может составлять абсолютно другую картину с другой геометрией и другим цветоделением. Безусловно, многие существа видят то, чего не видим мы. И речь идет не только об электрических и магнитных полях, речь идет о каких-то полях, которые современные люди называют "тонкой материей".
Дело в том, что тонкая материя, безусловно, существует, но мы не можем ее увидеть, не можем пощупать, не можем понюхать. Поэтому у нас нет объективных причин говорить, что она есть.
Однако если бы мы были наделены, например, таким же зрением, как у кошки, то, скорее всего, мы бы видели проявление этой тонкой материи и не исключено, что проявление другой жизни.
В любом случае человек может описать свои ощущения только теми словами, которые для этого описания он узнал, узнал от своей матери, тоже человека. И мы не можем рассказать о том, что видим, собаке, а собака не может рассказать о том, что видит, нам.
Должен сказать вам, что ученые уже в течение многих столетий бьются над тем, чтобы понять, отвечает ли мир тем ощущениям, которые мы испытываем, в том числе и зрительным. Так устроен мир".
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?