В 2040 году люди смогут общаться c кошками и собаками

Министерство науки и техники Японии считает, что в будущем люди смогут общаться со своими домашними животными.

Данный прогноз является частью так называемой Белой книги министерства. Она была утверждена 16 июня на заседании Кабинета министров Японии.

Отчет за 2020 год включает в себя предсказания на 2040 год. Согласно данным отчета, в будущем реальность и виртуальная реальность будут все больше сливаться. Люди будут более гибкими, так как смогут "восстановить и переосмыслить человечность".

"Около 70% прогнозов министерства сбылось с тех пор, как оно начало регулярно выпускать официальные сообщения по данному поводу в 1970-х годах", — сообщает японское издание The Asahi Shimbun.

Так, в 1977 году министерство предсказало, что будут созданы телевизоры, которые можно будет вешать на стену, а в 1982 году было спрогнозировано появление мобильных телефонов.

Отчет этого года содержит 37 предсказаний о том, каким будет мир через 20 лет. Так, сообщается, что к 2040 году будет разработана технология "разделяемого человеческого сознания", которая позволит, в частности, пробовать пищу, которую ест другой человек.

Кроме того, предполагается, что люди смогут запросто разговаривать с кошками и собаками.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему мурлыкают кошки.