Ученые выдвинули гипотезу о том, что некоторых коз можно генетически модифицировать так, чтобы они производили настоящее лекарство для лечения онкологических заболеваний.
Специалисты считают, что само лекарство будет содержаться в козьем молоке. Это позволит снизить себестоимость важнейшего препарата.
Для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями используются довольное дорогостоящие лекарства. Это связано с тем, что они представляют собой сложные белки — моноклональные антитела, а их сложно производить.
Так, препарат от рака кишечника вырабатывается клетками мыши, которые были специально генетически сконструированы для его получения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи из онкологического центра Рогеля Университета Мичигана провели клинические испытания нового препарата, предназначенного для лечения рака поджелудочной железы, и первые результаты являются многообещающими.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?