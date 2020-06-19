Генетически модифицированные козы будут давать антираковое молоко

Ученые выдвинули гипотезу о том, что некоторых коз можно генетически модифицировать так, чтобы они производили настоящее лекарство для лечения онкологических заболеваний.

Коз "научат" давать лекарство против рака

Специалисты считают, что само лекарство будет содержаться в козьем молоке. Это позволит снизить себестоимость важнейшего препарата.

Для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями используются довольное дорогостоящие лекарства. Это связано с тем, что они представляют собой сложные белки — моноклональные антитела, а их сложно производить.

Так, препарат от рака кишечника вырабатывается клетками мыши, которые были специально генетически сконструированы для его получения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи из онкологического центра Рогеля Университета Мичигана провели клинические испытания нового препарата, предназначенного для лечения рака поджелудочной железы, и первые результаты являются многообещающими.