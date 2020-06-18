В Китае обнаружен вулкан, который может снова начать извергаться

В Китае под горой Вэй ученые заметили необычную вулканическую активность. Она показывает, что вулкан, который не извергался в течение 500 лет, является активным.

Специалисты обнаружили две огромные магматические камеры под горой Вэй в Хэйлунцзяне, недалеко от границы с РФ и Северной Кореей.

В ходе исследования геофизики посетили около 100 объектов по всей горе Вэй.

С помощью сенсоров для обнаружения аномалий в недрах Земли они искали магму, которая обычно имеет более низкую проводимость, чем твердая порода. Специалисты нашли ее на глубине 14 километров, а также 8 километров.

"Компьютерное моделирование показало, что там могут быть две гигантские магматические камеры", — пояснили исследователи.

Геофизики выяснили, что 15% верхней камеры заполнено расплавленной породой. Согласно данным некоторых исследований, извержение вулкана может произойти, когда камера будет заполнена магмой на 40%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мощные ливни повлияли на извержение вулкана Килауэа.