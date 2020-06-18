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Zoom предоставит сквозное шифрование всем пользователям

Наука » Технологии

Разработчики платформы для видеоконференций Zoom решили изменить свои планы по поводу сквозного шифрования: данную функцию сделают доступной для всех бесплатных пользователей.

Ранее представители Zoom заявляли, что end-to-end будет доступна только на платной основе, что вызвало недовольство пользователей.

Защита в обмен на персональные данные

После внедрения end-to-end пользователи не смогут вклиниваться в звонки. Также сквозное шифрование может стать укрытием для киберпреступников.

По словам генерального директора Zoom Эрика Юаня, платформа уже решила эти проблемы. Пользователи должны передать некоторые персональные данные, чтобы иметь возможность пользоваться end-to-end. Те, кого это не устраивает, могут всегда перейти на стандартный уровень шифрования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как провести конференцию в Zoom, не рискуя безопасностью.

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