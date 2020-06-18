В Китае разработали способ лечения рака с помощью солнечных лучей

В Китае ученые из Хэфэйского института физической науки при Академии наук разработали новый способ лечения онкологических заболеваний. Специалисты считают, что данный способ лечения поможет большому количеству пациентов.

"Солнце — основной источник плазмы, которая способна эффективно бороться со злокачественными клетками", — пояснили ученые.

Руководитель научной группы утверждает, что солнечная плазма не только замедляет рост новых раковых клеток, но и убивает уже появившиеся.

Под воздействием плазмы в организме образуется белок, который способствует тому, что раковые клетки погибают.

Ученые пришли к выводу, что некоторые продукты являются мощным оружием в борьбе с раком и его профилактике. Последние исследования показали, что употребление определенных продуктов позволит снизить риск различных видов рака.

Ранее онколог назвала продукты, которые нужно исключить из своего рациона.