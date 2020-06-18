В Китае ученые из Хэфэйского института физической науки при Академии наук разработали новый способ лечения онкологических заболеваний. Специалисты считают, что данный способ лечения поможет большому количеству пациентов.
"Солнце — основной источник плазмы, которая способна эффективно бороться со злокачественными клетками", — пояснили ученые.
Руководитель научной группы утверждает, что солнечная плазма не только замедляет рост новых раковых клеток, но и убивает уже появившиеся.
Под воздействием плазмы в организме образуется белок, который способствует тому, что раковые клетки погибают.
Ученые пришли к выводу, что некоторые продукты являются мощным оружием в борьбе с раком и его профилактике. Последние исследования показали, что употребление определенных продуктов позволит снизить риск различных видов рака.
Ранее онколог назвала продукты, которые нужно исключить из своего рациона.
Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.