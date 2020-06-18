"Ростелеком" инвестирует $500 млн в реализацию нового проекта

Компания "Ростелеком" планирует внедрить новые услуги, которые будут связаны с арендой физической инфраструктуры для установления каналов связи между Азией и Европой.

"Новым проектом компании станет ТЕА NEXT. Проект предполагает возведение новой волоконно-оптической линии связи от границ России на Западе до границ Востока", — сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

ТЕА NEXT будет продолжением уже имеющегося проекта TEA, но теперь компания планируется проложить трассу по более оптимальному маршруту.

В реализацию проекта "Ростелеком" и партнерская группа намерены инвестировать около $500 млн.

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