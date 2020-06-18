Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Иртыш" получил разрешение выступать в ФНЛ
Президент еще раз расскажет, зачем править Конституцию
Свыше двух тысяч москвичей вылечились за сутки от коронавируса
В МВД раскрыли подробности ДТП в Саранске с шестью погибшими
Назарбаев подхватил коронавирус
В Twitter появится функция записи голосовых сообщений
Роналду впервые проиграл два финала подряд
На Путина подали в суд. Дважды
"Сельта" со Смоловым заработала важное очко

Павел Дуров назвал требования App Store и Google Play "безумными"

Наука » Технологии

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал политику компаний Apple и Google в отношении распределения доходов от продаж цифровых продуктов.

В настоящее время широко обсуждается вопрос о том, насколько справедливо требование к разработчикам отдавать 30% владельцу магазина приложений с любых покупок и подписок, встроенных в их магазин.

"Apple и Google облагают безумным 30-процентным налогом с продаж все цифровые продукты, продающиеся на каждом мобильном телефоне в мире. В результате пользователи платят более высокую цену, а стартапы и целые отрасли разрушаются или не могут появиться. Регуляторы игнорируют этот абсурд уже десять лет", — написал Дуров на своей странице в Twitter.

Решение "простое"

Дуров предлагает следующее решение данной проблемы. Он считает, что ограничить монополию Apple можно, если разрешить пользователям устанавливать приложения напрямую или предоставить им возможность использовать другие магазины приложений.

"Просто скопировать то, как приложения устанавливаются на настольных компьютерах", — пояснил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Google могут оштрафовать на $5 млрд за незаконный сбор данных.

Последние материалы
В России снижается заболеваемость коронавирусом
Павел Дуров назвал требования App Store и Google Play "безумными"
Президент еще раз расскажет, зачем править Конституцию
Свыше двух тысяч москвичей вылечились за сутки от коронавируса
IT-эксперт объяснил, что нельзя разрешать приложениям в смартфонах
В МВД раскрыли подробности ДТП в Саранске с шестью погибшими
Назарбаев подхватил коронавирус
В Twitter появится функция записи голосовых сообщений
Роналду впервые проиграл два финала подряд
На Путина подали в суд. Дважды
Популярное
Новости Украины
Украинцы требуют отставки Зеленского

Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.

Украинцы требуют отставки Зеленского
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Мир. Новости мира
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Криминал
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Хоккей. Последние новости
Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
Игорь Буккер Уотергейт - не случайность, а закономерность Игорь Буккер Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Синоптики рассказали о надвигающейся на Москву грозе
"Был шанс": Горбачев и Ельцин могли отдать Карелию?
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Диета любви сильнее виагры
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Социолог Белановский: ждать ли по осени новых протестов?
Московские суды получили сообщения о минировании
Мишустин отменил приказ 1988 года о меню в самолетах
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Александр Асмолов: ﻿человековедение — не в цене
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Пекин ушел на карантин: новая вспышка коронавируса разрастается
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Глава Минздрава: ограничения в России сможем снять не ранее февраля
Опубликовано фото взорванного в Сирии автомобиля российских военных
Американские полицейские будут работать лучше
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ