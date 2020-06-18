Павел Дуров назвал требования App Store и Google Play "безумными"

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал политику компаний Apple и Google в отношении распределения доходов от продаж цифровых продуктов.

В настоящее время широко обсуждается вопрос о том, насколько справедливо требование к разработчикам отдавать 30% владельцу магазина приложений с любых покупок и подписок, встроенных в их магазин.

"Apple и Google облагают безумным 30-процентным налогом с продаж все цифровые продукты, продающиеся на каждом мобильном телефоне в мире. В результате пользователи платят более высокую цену, а стартапы и целые отрасли разрушаются или не могут появиться. Регуляторы игнорируют этот абсурд уже десять лет", — написал Дуров на своей странице в Twitter.

Решение "простое"

Дуров предлагает следующее решение данной проблемы. Он считает, что ограничить монополию Apple можно, если разрешить пользователям устанавливать приложения напрямую или предоставить им возможность использовать другие магазины приложений.

"Просто скопировать то, как приложения устанавливаются на настольных компьютерах", — пояснил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Google могут оштрафовать на $5 млрд за незаконный сбор данных.