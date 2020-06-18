IT-эксперт объяснил, что нельзя разрешать приложениям в смартфонах

Известно, что приложения при установке запрашивают доступ к определенным данным. IT-специалист Геннадий Николаев предупредил о том, что это нужно делать обдуманно. Так, некоторым программам не стоит предоставлять доступ к микрофону, памяти, камере и геолокации.

Осторожно, мошенники!

По словам специалиста, полученной информацией могут воспользоваться злоумышленники, кроме того, доступ к данным может быть использован в рекламных целях. Нужно самостоятельно следить за тем, чтобы запросы разработчиков не выходили за рамки функциональности приложений.

Помимо этого, нельзя давать никаких разрешений относительно СМС-сообщений, так как это позволит мошенникам получить доступ к переписке, а там они смогут найти одноразовые пароли, поступающие от банков для подтверждения тех или иных денежных операций.

Большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как это открывает злоумышленникам доступ к социальным сетям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что хакеры могут взломать каждое второе банковское приложение.