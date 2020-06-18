В Twitter появится функция записи голосовых сообщений

В Twitter планируется запустить новую функцию — запись голосовых сообщений.

"Вы можете разместить сообщение в Twitter. Но теперь вы можете разместить в Twitter ваш голос. Начиная с сегодняшнего дня на платформе iOS, вы можете записывать и размещать аудиотвиты", — говорится в сообщении сервиса.

Пользователи смогут записывать сообщение продолжительностью 140 секунд. Если человеку будет недостаточно этого времени, его запись будет разделена на несколько сообщений.

Подобную функцию планируется внедрить и на других платформах.

Twitter пользуется большой популярность во всем мире: каждый день в сервисе публикуется около 500 млн твитов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что соцсеть "ВКонтакте" запустила функцию распознавания голосовых сообщений. Теперь пользователи "ВК" могут просто нажать одну кнопку, после чего нейросеть расшифрует аудиозапись. Искусственный интеллект сможет распознавать как полученные, так и отправленные аудиосообщения длительностью до 30 секунд.