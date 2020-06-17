Ученые раскрыли состав змеиного яда

В результате процесса эволюции змеиные яды стали невероятно смертоносными. По своему воздействию они могут сравниться с огнестрельным оружием.

Змеиные яды — шедевры эволюционного процесса

Ядами обзавелись различные живые существа — от морских медуз до землероек. Но одними из самых ядовитых созданий являются змеи.

Их яд — это слюна, которая представляет собой водный раствор с токсичными белками и протеолитическими ферментами, именно они переваривают еще не съеденную жертву.

В состав яда входит несколько компонентов, каждый из которых оказывает определенное влияние на жертву, чтобы ее убить.

Так, дендротоксин 1 из состава змеиного яда способен блокировать потенциал-чувствительные калиевые каналы, из-за этого нейроны перестают передавать нервные импульсы, α-нейротоксины воздействуют на рецепторы ацетилхолина, поэтому блокируется работа синапсов. Из-за этого у жертвы наступает паралич, и она не может дышать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что яд змей изначально предназначался для охоты, а не для защиты.