На Шри-Ланке обнаружили наконечники стрел возрастом 48 тыс. лет

В пещере Пахиянгала (Шри-Ланка) археологи обнаружили древние наконечники стрел, швейные принадлежности и рыболовные снасти. По словам ученых, наконечники стрел был изготовлены 48 тысяч лет назад.

Это самые древние наконечники, найденные за пределами Африки.

В общей сложности ученые нашли 130 каменных и костяных наконечников стрел. На них сохранились следы их использования человеком.

Скорее всего, древние люди использовали наконечники для охоты на таких животных, как белки и обезьяны.

Другие найденные артефакты говорят о том, что между людьми, которые проживали в данном регионе, были сложные социальные отношения.

В пещере также обнаружены бусины из ракушек, блоки минеральных пигментов разных цветов, ножи, скребки и шило из костей и зубов животных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи провели исследования в Олдувайском ущелье на севере Танзании и пришли к выводу, что древние люди выбирали материал для орудий осознанно.